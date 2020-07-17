الرافدين يكشف حقيقة إيقاف منح السلف للموظفين

2020/07/17 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى مصرف الرافدين، الجمعة (17 تموز 2020)، إيقاف منح السلف للموظفين عن طريق بطاقة الماستر كارد.

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