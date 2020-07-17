الداخلية العراقية تحدد الفئة التي تعاقب بالنقل للحدود

2020/07/17 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، توضيحا بشأن تصريح وزير الداخلية عثمان الغانمي عن نقل المعاقبين الى الحدود....

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