2020/07/17 | 09:38 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، انه لا توجد اي ثقة بنوايا السعودية في تقديم العون الى العراق، على مختلف الاصعدة وذلك في تعليقه على اعلان وز...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي: لا نثق بنوايا السعودية تجاه العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي: لا نثق بنوايا السعودية تجاه العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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