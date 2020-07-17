البلداوي: لا نثق بنوايا السعودية تجاه العراق

2020/07/17 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، انه لا توجد اي ثقة بنوايا السعودية في تقديم العون الى العراق، على مختلف الاصعدة وذلك في تعليقه على اعلان وز...

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