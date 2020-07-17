الصحة العراقية تكشف حقيقة ضعف فيروس كورونا

2020/07/17 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة العراقية، أن قضية ضعف فيروس كورونا لم تثبت علمياً حتى الآن.

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