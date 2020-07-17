البياتي: زيارة الكاظمي الى واشنطن لن تكون مجدية اذا لم تتضمن “الخروج الأميركي”

2020/07/17 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن لن تكون مجدية في حال لم تتضمن اخراج القوات الأميركية والتأكيد على تطبيق قرار البرلمان.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الأيام المقبلة ستشهد زيارة الكاظمي الى واشنطن بهدف تقريب وجهات النظر في المنطقة والتخفيف من التوترات الخارجية الراهنة”.وأضاف […]

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