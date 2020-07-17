الخطوة التي لا بد منها للخروج من الجمود! - مشعل يسار

2020/07/17 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار أزمتنا المضاعفة في لبنان بفضل سياسات الدولة الفاسدة بكل أركانها أمراء الحرب سابقاً وسطو البنوك مؤسسات الطغمة المالية التي تحكم لبنان منذ بداية الطفرة النفطية أواسط القرن الماضي على أموال ومدخرات المودعين في وضح النهار من جهة وبفضل تنفيذ الحكومة ومن يدعمها لقرارات ومطالب منظمة الصحة العالمية الممولة من بيل غيتس ومن القوى الرأسمالية العالمية بغية استخدامها في الحروب الهجينة الجديدة بعد أن تبين أن ال ......





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