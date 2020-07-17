الهند تعلن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا

2020/07/17 | 10:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، الجمعة، مليون حالة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وإعادة فرض الحجر المنزلي سعيا لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.وأحصت الهند الجمعة 25,602 وفاة من أصل 1,003,832 إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار الوباء، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر.وبهذه الأرقام الأخيرة، أصبحت الهند ثالث أكثر الدول تضررا جراء الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وأعادت السلطات الهندية فرض عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد التي يعيش فيها 1.3 مليار نسمة، بعد أن كانت خففتها في الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع أمل المسؤولين آنذاك بأن تكون عدوى كورونا قد باتت تحت السيطرة.

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