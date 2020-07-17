الشيوخ الأمريكي يطالب تويتر باطلاعه على التحقيق في اختراق حسابات مشاهير

2020/07/17 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي موظفي تويتر بإطلاع اللجنة بحلول 23 تموز الجاري، على طبيعة اختراق حسابات شخصيات بارزة في الأسبوع الجاري، بعد أن بدأ أعضاء المجلس في فرض رقابته، فيما يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي إف بي آي في الأمر.وتعرضت شخصيات مؤثرة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل …

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