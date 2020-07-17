البورصة هذا الصباح: الذهب يقاوم التقلبات وخلافات واشنطن وبكين،، وأسعار النفط تهبط الى 44 دولاراً بفعل كورونا وخفض الانتاج

2020/07/17 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، فيما اتسمت التداولات بتنامي الضبابية حيال التعافي العالمي للطلب على الوقود في الوقت الذي ترتفع فيه حالات كوفيد-19 في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف قيود على الإنتاج.وتشير بيانات نقلتها “رويترز”، الى ان العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت نزلت الى 11 سنتا أو ما […]

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