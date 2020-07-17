2020/07/17 | 10:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين بلا إصابات بكورونا منذ 11 يوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين بلا إصابات بكورونا منذ 11 يوما) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين بلا إصابات بكورونا منذ 11 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).