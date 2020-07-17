ارتفاع إصابات كورونا عالمياً يدفع أسعار النفط للهبوط مجدداً

2020/07/17 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، وسط زيادة حادة في إصابات "كورونا" عالمياً، وقرار...





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