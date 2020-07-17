واشنطن تتحدث عن مشروع سيوفر الطاقة الكهربائية للعراق ويدعم التنمية الاقتصادية

2020/07/17 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت حكومة الولايات المتحدة الاميركية، الجمعة (17 تموز 2020)، دعمها لمشروع "الربط الخليجي" والذي يربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وذكرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان لها، أن "واشنطن ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة، وسيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان: "كما سيمكن المشروع من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات الجنوبية".

وأشار إلى أن "حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يتطلعون إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتعاون في الطاقة الوثيق بينهم، كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة".

ودعت الأطراف الثلاث، الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018، إلى الوفاء بوعودها تجاه بغداد.

ويعول العراق على دول الخليج لتسويق منتجاته الزراعية، بحكم القرب الجغرافي، حسب ما صرح به وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي.

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بغداد اليوم-بغداد

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