الزاملي: الحكومة ستجني اكثر من 190 مليون دولار في حال سيطرت على المنافذ

2020/07/17 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن قرار احكام السيطرة على المنافذ الحدودية جيد ولكنه تأخر كثيراً، مبيناً بأن الشخصيات التي عينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنافذ ليس لديها جهات تحميها.وقال الزاملي في تصيح متلفز، إن “قرار احكام السيطرة على المنافذ الحدودية جيد لكنه تأخر كثيراً”، مبيناً أن “بعض الأجهزة الأمنية مشاركة …

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