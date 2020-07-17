وفاة فنان سعود شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/07/17 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن وفان فنان “المونولوجيست” السعودي سعد التمامي، في العاصمة الرياض، بعد إصابته بفيروس كورونا.واعتزل التمامي (93 عاما)، في بداية تسعينيات القرن الماضي، الفن بشكل نهائي، طاويا حقبة زمنية جميلة، إذ ساهم في تقديم عدد من القطع الفنية القيمة، التي ساهمت في تخليد النقلات والتطورات داخل المجتمع.[…]

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