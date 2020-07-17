خبير روسي: المتعافون من إصابات كورونا الشديدة لن يحتاجوا لقاحا

2020/07/17 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غامالي” في موسكو، إن الذين تعرضوا لإصابات شديدة بكورونا ثم تعافوا “لا يحتاجون إلى التطعيم” في المستقبل القريب.وأضاف أن هؤلاء الأشخاص “لديهم عيار حماية جيد من الأجسام المضادة”.ونقلت وكالة سبوتنيك عن غينتسبيرغ قوله: “نعم، لا أعرف كم من الوقت الذي لن يحتاجوا […]

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