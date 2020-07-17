إصابة الإعلامي الرياضي حيدر زكي بفيروس كورونا

2020/07/17 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب الإعلامي الرياضي حيدر زكي، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال شقيق حيدر بلال زكي في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” إنه “لمن سأل او اتصل من الاخوة والاصدقاء ولم نتمكن من الرد عليه لانشغالنا، اجرى احد الاطباء مساء امس الخميس تحليلا لاخي الحبيب حيدر واثبت النتيجة وجود اصابة خفيفة بالفايروس اللعين”.وأضاف “حاليا هو …

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