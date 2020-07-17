زيدان : سعيد باللقب أكثر من تحقيق الأبطال

2020/07/17 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز 2-1، على فياريال، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليغا.

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