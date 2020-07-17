2020/07/17 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كريستين لانغر إن استخدام منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك” ينطوي على مخاطر الاستغلال الجنسي.وأوضحت مدربة الميديا الألمانية أنه يجب حرص والحذر عند كتابة عبارات الإطراء بصورة متكررة أو الوعد بتقديم هدايا، أو طلب إرسال المزيد من الصور، إذ تعد هذه الأمور من العلامات التحذيرية، التي يجب أخذها على محمل الجد.طلبات غير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيفية حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي غلى منصة تيك توك وكالة تقدم الاخبارية.

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