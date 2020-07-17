ليلة تتويج الريال بالدوري الاسباني شهدت ارقاماً أسطورية: تصريحات نارية وصادمة من ميسي تنذر بالخطر،، وزيدان “سعيد باللقب اكثر من الابطال”

2020/07/17 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انتقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الفريق بعد الخسارة أمام أوساسونا 1-2 ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الليغا، وضياع لقب الدوري لصالح ريال مدريد.وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب الهزيمة في المباراة:”الريال فعل ما عليه، ولم يخسر أي مباراة بعد استئناف المسابقات، يستحق الإشادة، ولكننا ساعدنا في إهدائهم اللقب، […]

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