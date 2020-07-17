الولايات المتحدة: السجن لتلميدة أهملت واجباتها المدرسية!

2020/07/17 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تكافح السلطات التنفيذية ومشرعون في ولاية ميشيغان الأمريكية من أجل الإفراج عن تلميذة تبلغ من العمر 15 عاما، تم إرسالها إلى مركز احتجاز للقصر لعدم إنجازها الواجبات المنزلية.وجرى الإبلاغ عن مصير هذه الفتاة لأول مرة من قبل منظمة الصحافة الاستقصائية المستقلة.وأفيد بأن غريس التي لم يكشف عن اسمها كاملا، اتهمت […]

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