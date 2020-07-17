2020/07/17 | 10:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يشيد بالدعم الفرنسي..لودريان: العراق وكوردستان يمران بوضع استثنائي

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