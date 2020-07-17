خبير قانوني يوضح آلية محاكمة الفرنسيين “الدواعش” المتسللين الى العراق عبر سوريا

2020/07/17 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية محاكمة الفرنسيين الدواعش الذين تسللوا عبر سوريا الى العراق، لافتا الى ان العراق بامكانه الحصول على مصاريف محاكمة الارهابيين من الدولة التي ينتمون اليها.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي و٥٣ […]

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