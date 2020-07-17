بالصورة،، مسبار يكسر التوقعات ويصل لأقرب نقطة من الشمس

2020/07/17 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أرسل مسبار شمسي من صنع وكالة الفضاء الأوروبية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أقرب صور التقطت على الإطلاق لسطح الشمس، ليكشف عن مشهد مليء بآلاف التوهجات الشمسية الصغيرة التي أطلق عليها العلماء ”نار المخيم“ ويقدم دلائل بشأن الحرارة البالغة في الجزء الخارجي من غلافها الجوي.وقال ديفيد برجمانز الباحث الرئيسي المختص بالتصوير […]

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