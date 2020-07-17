أمريكا تعلن تسهيلات برفد العراق بكهرباء الخليج

2020/07/17 | 10:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]جدّدت والولايات المتحدة والحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي، دعمهم الكامل لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين الأخير والعراق.

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