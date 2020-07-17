صحة أمير الكويت تتصدر تويتر

2020/07/17 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحته وتمنيات له بالشفاء.ونشر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، سلسلة تغريدات بعد لقائه بأمير البلاد، مؤكدا أن صحة الأمير بحالة جيدة، حيث قال: “ماكو إلا العافية..للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو […]

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