الطيران التركي يقصف مجدداً مناطق شمال العراق

2020/07/17 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ غارات جوية في منطقة الزاب شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان...





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