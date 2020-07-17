2020/07/17 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت الوزارة في بيان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الطيران التركي يقصف مجدداً مناطق شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ غارات جوية في منطقة الزاب شمال العراق.
وقالت الوزارة في بيان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الطيران التركي يقصف مجدداً مناطق شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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