2020/07/17 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سجلت الولايات المتحدة 75 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر.وحالات الوفاة الأمريكية نتيجة المرض الناجم عن فيروس كورونا في تزايد أيضا وبلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستويات منذ أوائل يونيو/حزيران، في ولايات تتصدرها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وفقا لإحصاء رويترز.وسجلت 30 ولاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل،، كورونا يفتك بأمريكا ويحطم الأرقام القياسية للإصابات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل،، كورونا يفتك بأمريكا ويحطم الأرقام القياسية للإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).