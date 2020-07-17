مجلس حقوق الإنسان الأممي يعتمد قرارا بشأن كورونا اقترحته الصين وروسيا

2020/07/17 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أصدر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا، طرحته الصين وروسيا، يشدد على “الدور المحوري للدولة” في مكافحة الأوبئة، في نص انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله الحقوق السياسية.ويؤكد القرار الذي شارك في إحالته على التصويت أيضا كل من جنوب إفريقيا وتركيا، على “أهمية التعاون الدولي ولا سيما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة”، مشددا في […]

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