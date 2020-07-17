عمليات ديالى: خطة لمنع تسلل الإرهابيين

2020/07/17 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات ديالى اليوم الجمعة، أنها وضعت خطة لمنع تسلل الإرهابيين للمحافظة.

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