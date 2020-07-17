لودريان يستهل زيارته لأربيل بلقاء نيجيرفان بارزاني لبحث جملة ملفات

2020/07/17 | 10:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

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