انتعاش طلب الصين على المنتجات النفطية في الربع/2

2020/07/17 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع في الربع الثاني إذ تحسن طلب قطاعي الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام.

وقالت الإدارة الوطنية للطاقة يوم الجمعة إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو 19 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 فإنه ”في الربع الثاني، تضاءل الانكماش بواقع ست نقاط مئوية“.

ولم تقدم الإدارة تفاصيل استهلاك المنتجات النفطية المكررة في إحاطة صحفية قدمتها في العاصمة كشفت فيها عن التغير المئوي.

وتخفف الصين منذ أبريل نيسان بشكل تدريجي القيود على السفر داخل البلاد، واستأنفت الإنتاج الصناعي وزادت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية فور تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا.

وقال وانغ لينينج كبير المحللين لدى مركز الأبحاث التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية في وقت سابق من الأسبوع ”استهلاك الديزل بدأ يشهد نموا على أساس سنوي منذ أبريل نيسان والبنزين منذ يونيو حزيران.



من المتوقع استمرار تعافي طلب الوقود في النصف الثاني من العام الجاري“.

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