توجيه الاتهام لثلاثة شرطيين فرنسيين بالقتل في حادثة تشبه اختناق جورج فلويد

2020/07/17 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ لثلاثة من ضباط الشرطة الفرنسية بعد حادثة وفاة سائق توصيل في باريس في يناير.وأوضحت لقطات فيديو ، سيدريك شوفيات ، وهو أب لخمسة أطفال يبلغ من العمر 42 عاما ، وهو يستغيث “أنا أختنق” سبع مرات حيث احتجزه الضباط وهو يرتدي خوذة سكوتر.ونقل شوفيات للمستشفى حيث […]

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