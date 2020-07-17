2020/07/17 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الطبيب الشرعي أن نجمة مسلسل “غلي” الممثلة نايا ريفيرا التي عثر على جثتها في بحيرة فقدت فيها مدة خمسة أيام، توفيت بسبب “حادث غرق عرضي”.وسمح الفحص بالتأكد من أنها للممثلة، 33 عاماً،ولم يظهر عليها آثار جروح على ما قال الطبيب الشرعي في منطقة فينتورا قرب لوس انجليس، في بيان.وأوضح أن لا مؤشراً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نايا ريفيرا غرقت عرضاً حسب الطبيب الشرعي وكالة تقدم الاخبارية.

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