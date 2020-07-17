2020/07/17 | 11:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن لن تكون مجد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البياتي: زيارة الكاظمي الى واشنطن لن تكون مجدية اذا لم تتضمن “الخروج الأميركي”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البياتي: زيارة الكاظمي الى واشنطن لن تكون مجدية اذا لم تتضمن “الخروج الأميركي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).