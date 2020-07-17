بطائرة مستأجرة.. دولة آسيوية تخطط لإجلاء رعاياها من العراق بسبب كورونا

2020/07/17 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفاد مسؤول دبلوماسي، اليوم الجمعة، بأن كوريا الجنوبية تخطط لإرسال طائرة مستأجرة في الأسبوع القادم إلى العراق، لإجلاء العمال الكوريين العاملين بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد بوتيرة سريعة.

وقال المسؤول في حديث لوسائل إعلام كورية وتابعتها وكالة (بغداد اليوم) إنه "يجري نقاش حول نقل العمال الكوريين العالمين في العراق بواسطة طائرة مستأجرة، ومن الممكن إرسالها الاسبوع القادم كأقرب موعد إذا اتخذت الحكومة القرار".

وأضافت، أنه "تتشاور الحكومة الكورية حاليا مع السلطات العراقية حول سبل نقل مواطنيها ومسألة عبور الأجواء، وتجري أيضا اتصالات وثيقة بين جهات مختصة هنا والشركات العاملة في العراق".

وبحسب وسائل الإعلام، أنه سبق أن صرح رئيس الوزراء الكوري جونج سيه-جيون، في اجتماع مركز تدابير السلامة من الكوارث صباح اليوم الجمعة، في المجمع الحكومي في سول، أن الحكومة أقرت بدء عملية إجلاء هؤلاء العمال في القريب العاجل باستخدام طائرة مستأجرة ابتداء من الأسبوع القادم.

يشار إلى أنه في حال إرسال طائرة مستأجرة إلى العراق، ستكون تلك الحالة السابعة التي أرسلت الحكومة طائرة بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، بعد ووهان، واليابان، وإيران، وبيرو، وإيطاليا، واتشيوفيا.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أمس الخميس، تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من الخارج، ومن بين حالات الإصابة الجديدة الواردة من الخارج، كانت 20 حالة للكوريين الذين عملوا في مواقع البناء في العراق وعادوا منه إلى الوطن، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وذكر "يون تيه-هو" المدير العام لسياسة الصحة العامة في وزارة الصحة والرعاية في مؤتمر صحفي اليوم، "نتلقى تقارير تفيد بحدوث عدوى جماعية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مواقع البناء في العراق"، مضيفاً: "نعتقد أن الكوريين العاملين في مواقع البناء العراقية ربما تعرضوا للعدوى".

ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، أبلغ العراق 81,757 حالة إصابة بفيروس كورونا ووصل عدد الوفيات إلى 3,345 حالة حتى يوم الأربعاء.

وقال "يون" إن "عدد حالات الإصابة الواردة من العراق قد يزيد أكثر حيث من المتوقع عودة المزيد من العمال الكوريين الجنوبيين منه إلى الوطن".

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