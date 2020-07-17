الحشد يعلن نقل 88 متوفياً بكورونا إلى النجف خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/17 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت طبابة الحشد الشعبي، الجمعة، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا المستجد، فيما أش...





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