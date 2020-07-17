المحنا يصدر توضيحا حول تصريح وزير الداخلية بشأن نقل المعاقبين إلى الحدود

2020/07/17 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، توضيحا بشأن تصريح وزير الداخلية عن نقل المعاقبين الى الحدود.

واوضح المحنا، ان تصريح وزير الداخلية عثمان الغانمي حول نقل المعاقبين الى الحدود، يقصد به نقل المنتسبين الذين فشلوا في التعامل مع المواطنين داخل المدن، ونقلهم الى دوائر بعيدة عن مراكز المدن، مضيفا ان الوزير سبق وان منع حالات النقل بعقوبة، الى الشرطة الاتحادية او الحدود، للدور الكبير لتلك القيادات باعتبارها مفصلا مهما من مفاصل الوزارة.

وأكد المحنا ان الغانمي يثمن الدور الفاعل والمحوري لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية، لافتا الى ان الوزير أمر جميع دوائر الوزارة المتخصصة بتلبية احتياجات قيادة الحدود، من خلال دعمها فنيا ولوجستيا، وعبر توفير احتياجات المخافر الحدودية وإنشاء بنى تحتية مناسبة لمهام القيادة، وتوفير مبالغ مالية من الوزارة لدعم عملها.

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