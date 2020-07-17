السيد الحكيم والتميمي يبحثان دعم الكوادر الصحية والشروع ببرنامج التأمين الصحي

2020/07/17 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع وزير الصحة والبيئة حسن التميمي دعم الكوادر الصحية والشروع ببرنامج التأمين الصحي.

السيد الحكيم جدد تأكيده على اهمية دعم رجال الصد الاول في مواجهة هذه الجائحة مع الاخذ بعين الاعتبار وضع الخطط طويلة الامد لذلك، مشيدا بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية في مواجهة كورونا.

واعتبر فصل المستشفيات عن اماكن العزل الصحي خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح لتعود المستشفيات لاستقبال المرضى، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مراقبة اسعار الدواء واجور الاطباء في العيادات الخارجية والمضي بخطوة الضمان الصحي.

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