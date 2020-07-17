مظاهرات احتجاجية تندد بالنظام في بهبهان والسلطات الإيرانية تنشر قوات أمنية بعدد من المدن

2020/07/17 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في ايران، عن لجوء النظام الى تدابير امنية مشددة في عدد من المدن والمحافظات، تحسبا لخروج تظاهرات احتجاجية.

وأشار موقع “ايران انترناشينال” المعارض، الى ورود تقارير تؤكد ان العاصمة طهران ومدن شيراز ومشهد وأصفهان وتبريز، تشهد أجواء أمنية مكثفة تمثلت في نشر وحدات خاصة وقوات الأمن على الطرق العامة، لمواجهة أي تجمعات احتجاجية محتملة، اضافة الى قطع خدمة الانترنت، على خلفية تنظيم متظاهرين تجمُّعًا احتجاجيًا، مساء الخميس عند تقاطع “بنك ملي” في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران، مرددين هتافات مناهضة للنظام الإيراني وقوات الباسيج، ومن بينها “أيها الباسيجي، اخجل وارحل عن البلد” و”لا نريد حكومة الملالي”.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها ناشطون، تمركز القوات الخاصة في مشهد وسط المدينة، فيما أعلن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني بمحافظة “خراسان رضوي”، أنه ألقى القبض على عدد من المعارضين بتهمة نشر دعوات وتشجيع الناس على الاحتجاج في الشوارع..

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