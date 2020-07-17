كورتوا يرد على سخرية جماهير برشلونة من تصريحاته

2020/07/17 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعرب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني، عقب الانتصار أمام فياريال بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 37 من عمر الليغا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 86 نقطة، ومع تبقي مباراة وحيدة وابتعاده عن أقرب ملاحقيه بفارق 7 نقاط، بات المرينجي بطلاً للدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثون في تاريخه.

وقال كورتوا، في تصريحات أبرزتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: “لقد عدنا من الحجر وفزنا بجميع هذه المباريات بعد شهرين من التوقف عن العمل.



لقد تلقيت سخرية كبيرة من كتالونيا لقولي إننا سنفوز باللقب، لقد أساؤوا فهمي، كان لا بد من إنهاء الدوري أولاً، لكنني كنت واثقاً تماماً في فريقي”.

وتابع: “كان لدينا شعور جيد بعد التقدم بهدفين مقابل لا شيء، صحيح أننا افتقدنا بعدها للتركيز بعض الشيء ولكن في النهاية تصديت لكرتين، لقد جعلنا زيدان بهذا الشكل، وثق في الفريق تماماً ونجحنا”.

وكان كورتوا قد أشار في شهر مارس الماضي، إلى أن ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا إن تم إلغاء المسابقة بسبب كورونا، ليتلقى موجة سخرية من إعلام وجماهير برشلونة، على اعتبار أن البارسا كان وقتها متصدراً.

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بغداد اليوم/ متابعة

توّج ريال مدريد رسمياً الخميس،(16 تموز 2020)، بلقب الدوري الإسباني موسم 2019 / 2020، لأول مرة منذ عام 2017 مع نفس المدرب زين الدين زيدان.

وحسم ريال مدريد اللقب لصالحه بعد انتصاره على ضيفه فياريال بهدفٍ نظيف، قبل ان

بغداد اليوم - متابعة

توج فريق ريال مدريد اليوم الخميس، (16 تموز 2020) بلقب الليغا للموسم 2019-2020 قبل الجولة الاخيرة بعد الفوز على فياريال 2-1 ، في لقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة 37 بالدوري الاسباني، فيما خسر برشلونة اما

بغداد اليوم/ متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد فى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، نظيره فياريال فى موقعة الحسم للقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الليجا على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو".

وذكرت صحي

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