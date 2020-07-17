لودريان من كردستان: العراق والإقليم يمران بوضع استثنائي.. باريس ستقدم مساعدات طبية

2020/07/17 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

ثمن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، الدعم الفرنسي للعراق والإقليم الخاص بمكافحة الإرهاب.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في اربيل وحضره مراسل (بغداد اليوم) إن "فرنسا أدت دورا مهما في اعادة العلاقات بين بغداد واربيل بعد الاستفتاء، كما دعمت العراق وكردستان ومازالت تدعم في محاربة الإرهاب".

وعدّ بارزاني، لودريان صديقاً لإقليم كردستان، كما اشاد بدور البعثة الدبلوماسية الفرنسية في بغداد والإقليم.





من جانبه قال لودريان، "هذه زيارتي الثامنة الى كردستان، والاولى الى الشرق الأوسط بعد كورونا".

واضاف "حاليا العراق واقليم كردستان يمران بوضع استثنائي، ولهذا رأينا ان نكون متواجدين للاطلاع على الاوضاع، مبينا ان باريس ستقدم مساعدات طبية لكردستان في مواجهة كورونا.

وأضاف موجهاً كلامه لرئيس إقليم كردستان، "يجب ان نتعاون معكم في محاربة الارهاب وداعش، انتم قدمتم تضحيات كبيرة على أرضكم، انتم بحاجة الى دعم لانكم استقبلتم النازحين، خلال الأيام القادمة ستقوم فرنسا بإيصال المساعدات الى حلبجة، كما ان فرنسا بالتعاون مع المانيا تنفذ حاليا في دهوك مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 15 مليون يورو".

واضاف ان فرنسا ستستمر في دعم اقليم كردستان، كما سيبدأ طالب كردي، استشهد والده على أيدي داعش، بدراسة عليا في فرنسا.

وبدأ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، زيارته إلى العراق، من بغداد، حيث وصل العاصمة، أمس الخميس (16 تموز 2020)، في زيارة رسمية.

وقال لورديان في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العراقي، فؤاد حسين أمس الخميس، إن " زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات، ودعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".

واضاف، "هنالك إشارات مقلقة لعودة داعش في العراق ويجب أن لا نتهاون معه".

وتابع أن "تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، لافتا إلى أن "بلاده تتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".

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