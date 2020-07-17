توضيح من شركة دوائية بعد جدل سعر علاج كورونا في إقليم كوردستان

2020/07/17 | 11:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت شركة "اواميديكا" لإنتاج الأدوية، الجمعة، توضيحاً بخصوص الجدل الذي أثير حول سعر الدواء الروسي الذي طُرح في الأسواق لمعالجة كورونا بخاصة في اقليم كوردستان.

وجاء هذا التوضيح بعد الضجة التي أثيرت حول سعر الدواء في مواقع التواصل الاجتماعي ومن جهات طبية قالت ان المنتج هندي سعره دولار واحد، في حين يتم بيعه من قبل اواميديكا ب200 دولار.

وذكرت الشركة ومقرها اربيل في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أخذت بنظر الاعتبار جميع الإجراءات العلمية والقانونية في إنتاج وتوزيع هذا الدواء.

وأضافت أن سعر العلاج تم تحديده بأقل من 70‎%‎ من سعر العقد الذي أبرمته وزارة الصحة العراقية مع الشركة الروسية، والذي بلغ 165 دولاراً لكل علبة تحتوي على 40 حبة.

وقال إنه تم بيعه لوزارة الصحة العراقية وإقليم كردستان بالسعر نفسه.

وسبق أن اتفق العراق مع وزارة الصحة الروسية للإستفادة من دواء أفيفافير لعلاج كورونا.

و"أفيفافير" هو عقار ياباني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره في روسيا بإشراف حكومي، بحسب تصريحات رسمية.

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