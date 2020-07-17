زراعة البصرة تكافح حشرة سوسة النخيل الحمراء في سفوان

2020/07/17 | 11:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة نفذت الكوادر الفنية في مديرية زراعة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، حملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل في ناحية سفوان.وقال مدير الزراعة عامر سلمان، في تصريحات صحفية، إن "نفذ قسم وقاية المزروعات التابعة لمديرتنا، بالتعاون مع وحدة الوقاية في شعبة زراعة ناحية سفوان، حملة مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء".وذكر أن الحملة، تضمنت، تنفيذ اعمال التحري والرصد لحشرة سوسة النخيل الحمراء في سفوان، لافتا إلى القيام باعمال كسح شامل وتفتيش بساتين النخيل لغرض تشخيص البساتين المصابة بٱفة سوسة النخيل الحمراء من اجل تنفيذ عملية المكافحة فيها والتخلص من اجزاء النخيل المصاب والاطوار الحشرية.

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