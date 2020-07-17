أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي

2020/07/17 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط اليوم مع تنامي الضبابية حول التعافي العالمي للطلب على الوقود، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات كوفيد-19 في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف القيود على الإنتاج.

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