فرنسا تمد كوردستان بمساعدات طبية وترصد مبلغاً لمشروع في دهوك

2020/07/17 | 11:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

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