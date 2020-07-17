إيران: أزمة الشبان الثلاثة تتفاعل،،متظاهرون يصطدمون بقوات الامن وقطع للأنترنت بعد تأييد الإعدام

2020/07/17 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عاد الإيرانيون إلى الشوارع، احتجاجا على الحكم بإعدام 3 متظاهرين شبان شاركوا في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي تفجرت إثر رفع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية.وتعيش إيران أوقاتاً حرجة بعد سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت عدة منشآت تعتم على مصيرها السلطات الايرانية.اقرأ ايضاً،، نيويورك تايمز تنقل تصريحات توحي لـ “لمسة اميركية” […]

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