3 حروب مدمرة تدق طبولها أثنان منها قرب العراق!،، تعرف عليها

2020/07/17 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تزداد حدة التوتر في مختلف بقاع العالم هذه الايام على خليفات سياسية وأمنية، بالتزامن مع أزمة جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي.أرمينيا وأذربيجان حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا من صواريخ جيش بلاده القادرة على “استهداف وشن هجوم على محطة ميتسامور للطاقة النووية”.حذرت أذربيجان، اليوم الخميس، من إمكانية ضرب […]

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