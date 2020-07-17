الأمن والدفاع النيابية تحذر من خطورة عدم الالتفات إلى تطوير المؤسسة العسكرية

2020/07/17 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من خطورة عدم الالتفات إلى ملف تطوير المؤسسة العسكرية وإدامة المعدات والأسلحة وصيانتها.

وأكد عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح، ان القوات المسلحة تمثل ركنا أساسيا في بناء الدولة، الأمر الذي يستدعي توفير الأموال اللازمة لها، مضيفا أن عدم إقرار الموازنة الاتحادية حتى الآن يجب أن يكون سببا في عدم إدامة المؤسسة العسكرية وتوفير المواد الاحتياطية لها.

واشار الغانمي، الى موارد أخرى يمكن من خلال تمويل صفقات التسليح والادامة في المؤسسة العسكرية بعيدا عن الموازنة العامة للبلاد، ومنها القروض الميسرة التي تقدمها بعض الدول لأغراض الامن والتسليح، اضافة الى إبرام العقود مع العديد من الدول لدعم المؤسسة العسكرية والالتزامات الدولية في دعم البلاد.

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