ضبط حاويتين محملتين بأدوية بشرية في ميناء أم قصر الأوسط

2020/07/17 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

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تمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة من ضبط حاويتين محملتين بأدوية بشرية صالحة للاستخدام دون “إجازة استيراد”

بيان للهيئة ذكر أن الأدوية مخالفة للضوابط والتعليمات ولا يسمح باستيرادها ومعدة للتهريب إلى داخل العراق، مبينا أن عملية الضبط تمت داخل الحرم الكمركي وفق معلومات مكتب الأمن الوطني في المنفذ واستحصال موافقة قاضي محكمة أم قصر، حيث شُكلت لجنة مشتركة من الأمن الوطني وهيئة المنافذ الحدودية والجمركين المدني والعسكري لفتح الحاويات لغرض عرضها أمام القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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