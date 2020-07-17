الطاقة النيابية: العراق يدفع سنويا 14 مليار دولار لتوليد الطاقة بينها 4 مليارات إلى إيران

2020/07/17 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الطاقة النيابية عن حجم المبالغ المدفوعة سنويا لقطاع الكهرباء والجهات التي تذهب إليها هذه الأموال من اجل توليد الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي في تصريح إن العراق يدفع سنويا أربعة عشر مليار دولار لتوليد الطاقة الكهربائية من بينها أربعة مليارات دولار دفعت إلى إيران عام الفين وتسعة عشر عن قيمة الغاز المستورد منها لتوليد الطاقة، مبينا أن هذا الامر يتم منذ سنوات وبنفس القيمة سنويا.

وأشار العقابي إلى أن العراق يدفع مليارا ومئتين وخمسين مليون دولار للمحطات الاستثمارية ومليار دولار قيمة الوقود الخاص بها، فيما تستهلك المحطات الحكومية نحو ثمانية مليارات دولار سنويا كوقود ومستحقات من ميزانيته السنوية دون فائدة تذكر، لافتا إلى أن ما تم انفاقه من أموال على الكهرباء لو استثمر بشكل صحيح لكان العراق من مصدري الطاقة الكهربائية إلى دول المنطقة.

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